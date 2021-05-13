Protokol şehit ailelerini unutmadı

Çorum'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Vali Mustafa Çiftçi ve beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu ve Aile, Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şehit Jandarma Er İbrahim Karakaş, Şehit Devlet Memuru Fevziye Kayış, Şehit Polis Memuru Orhan Balat'ın ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Çiftçi, devletin her zaman ve koşulda şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Ziyarette bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.