Psikolog Can Girdaban Ilıca Caddesi’nde ofis açtı

FATİH BATTAR

Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nden geçtiğimiz yıl mezun olan Can Girdaban, Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesi Hüseyin Sabur apartmanı numara 26/4 adresinde Quality Mind Psikolojik Danışmanlık ofisi açtı.

Açılışa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Girdaban ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçtiğimiz yıl mezun olduktan sonra 8 farklı psikoloji dalında eğitim ve sertifika alan Girdaban, Çorum’da psikoloji alanında bir çok yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Özellikle çocuk ve yetişkinler için Emdr Tekniğini profesyonel bir cihaz eşliğinde uygulayarak travmalara karşı etkili çözümler sunmayı hedefleyen Girdaban, Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Danışmanlığı, Cinsel Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Çocuk ve Yetişkinlerde EMDR, Çocuk ve Ergenlerde Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yöntemleri, Moxo Dikkat Testi, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ve Objektif Testler Uygulayıcı Eğitim programlarını başarı ile tamamladığını ve bununla birlikte profesyonel cihaz ve ekipmanlarla Çorum halkına daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet sunmak istediğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021, 00:03