PTM Makine Uluslararası Automechanika Fuarı’nda

FATİH AKBAŞ

Otomobil sanayisi sektörünün yakından takip ettiği dünyanın en büyük otomobil ekipman fuarı Uluslararası Automechanika Fuarı bu yıl 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Otomobil tamir ve bakım sektörüne Dizel Partikül Filtresi Temizleme Makinesi üreten ve Ümit Özkader'in sahip olduğu PTM Makine fuarda Çorum'u temsil etti.

2018 İstanbul, 2018 Frankfurt ve 2019 İstanbul Automechanika Fuarlarına katılan PTM Makine, Pandemi sürecinde iptal edilen 2020 fuarının ardından 2021 İstanbul Plus fuarında sektörün tüm temsilcileri ile buluşma fırsatı elde etti.

Firmanın Satış Müdürü Eşref Söker, konu hakkında verdiği bilgide, özellikle yurtdışı katılımının beklenenden fazla olduğunu belirterek, önceki yıllarda düzenlenen fuarlara kıyasla Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ürünü olan makinenin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Eşref Söker, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çeken makinenin Çorum sanayisinin gururu olduğunu vurgulayarak, “1960 yılında Kürkçüoğlu Egzoz ismi ile başladı egzoz serüvenimiz. 2018 yılında PTM Makine olarak güncellenen firmamız 2011 yılından bugüne DPF Dizel Partikül Filtresi Temizleme Makinesi üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda bulunduğumuz bölgede DPF Temizleme hizmetini de sunarak bitmeyen bir Ar-Ge ile makinemizi geliştirdik. Bu sayede teknik bilgisini de sürekli güncelleyen firmamız tüm müşterilerine 7/24 teknik bilgi desteği sunma avantajı elde etmiştir. Bugün 16 ülkede ülkemizi temsil etmenin mutluluğu ile yolumuza devam etmekteyiz. PTM4019 markası ile 11 yılı aşan makine üretiminin sonucunda ortaya çıkan 7. nesil ile daha pratik, daha gelişmiş ve daha akıllı bir makine ile şimdi daha güçlüyüz. PTM4019 DPF Smart Plus ile tüm otomobil ve ağır vasıta araçların temizliği kısa sürede, tam başarı ile yapılabiliyoruz. Ürünlerimizde asit bazlı kimyasal kullanmadığımız için araca herhangi bir zararımız olmamakla beraber DPF problemine kalıcı olarak çözüm sunuyoruz. Ve tüm otomobil sanayicisi esnafımıza bir DPF temizleme makinesi almadan önce mutlaka onu kullanan ustalarına bir sorun diyoruz.”

Söker, makineler ile ilgili detaylı bilginin www.ptm4019.com web sitesinden alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 19:15