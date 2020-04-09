'PTT çalışanlarına kadro verilmeli'

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, koronavirüs sürecinin gizli kahramanları olan PTT çalışanlarının ağır bir yükün ve büyük bir riskin altına girdiğini belirterek, gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Tahtasız, bu sıkıntılı süreçte işlerini aksatmadan yerine getiren, iş yükü artmasına ve riskli bir ortama rağmen özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren tüm PTT çalışanlarına teşekkür etti.

Ülkemizde hızla yayılan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle en büyük iş yükünün ve riskin yaşandığı PTT’de üst seviyede önlem alınması gerektiğinin altını çizen CHP İl Başkanı Tahtasız, her gün yüzlerce insanın işlem yaptığı, yüzlerce kargo paketinin, gönderinin yer aldığı PTT’de çalışanların tehlike altında olduğunu kaydetti.

Tahtasız, “Salgının kahramanlarından biri de PTT ve PTT çalışanlarıdır. İş yükü artan PTT dağıtıcıları kadroya alınmalıdır” dedi.

PTT’de taşeron çalışmanın iptal edilmesini, tüm çalışanların kadroya alınmasını, yeni personel takviyesi yapılarak istihdamın genişletilmesini isteyen Tahtasız, “Koronavirüs tehlikesinden dolayı evlerine kapanmak zorunda kalan halkımızın en büyük destekçilerinden biri de PTT çalışanlarıdır. PTT çalışanları sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen gönderi ve kargo paketlerinin yanı sıra; sosyal yardımlaşma paraları, Cumhurbaşkanının 65 yaş üstü vatandaşlar için gönderdiği kolonya, maske, mektup dağıtımları, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımları, bayram öncesi ikramiye paraları tamamen PTT çalışanlarının omzuna yüklenmiştir. Hem ağır bir yükün altına giren, hem de koronavirüs salgınının yoğunlaştığı bu ortamda tüm apartmanlara, evlere gitmek zorunda kalan PTT çalışanları, risk ortamı ile karşı karşıyadır. Ayrıca evinden çıkamayan vatandaşlar alışverişlerini internet ortamından yapmaya başlamış, bu durum PTT çalışanlarının yükünü daha da artırmıştır. Halkımızdan ricamız acil olmayan alışverişlerini bu dönem için ertelesinler, zorunlu olmayan siparişlerini vermesinler” şeklinde konuştu.

Tahtasız, halka ücretsiz maske dağıtımının haftalara bölündüğünü, 20-65 yaş arası her vatandaşa haftada 5 adet ücretsiz maske verileceğini, Türkiye geneli düşünüldüğünde milyonlarca maskenin 14 bin PTT çalışanı tarafından dağıtılacak olmasının ve bunun aciliyet gerektirmesinin iş yükünü inanılmaz bir şekilde artırdığını kaydetti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, tüm PTT çalışanlarının sağlığının üst seviyede korunması gerektiğini vurgulayarak, “tüm çalışanlara test yaptırılmalı. Çalışanların maske, eldiven, dezenfektan ve tulum, koruyucu kıyafet ihtiyaçları eksiksiz karşılanmalı. Günlük çalışma süresi kısaltılmalı, ilave personel alımı yapılmalıdır” ifadesini kullandı.

Tahtasız, bu zorlu süreçte halka hizmet etmekten bir an bile kaçınmayan, hayatını riske atarak görevini yerine getiren tüm çalışanlara teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 14:22