PTT çalışanlarından iş bırakma eylemi!

FATİH BATTAR

Türk Haber Sen, PTT çalışanlarının 28 Ekim’de tam gün çalıştırılmasını protesto etmek için iş bırakma kararı aldı.

Türk Haber Sen Çorum İl Temsilcisi Hüseyin Parpucu, Türk Haber-Sen olarak 793 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Cumhuriyet Bayramı süresinden sayılan 28 Ekim tarihinde, tam gün çalıştırılma yaptırılmasına; kurumda çalışma şartlarına, kamuoyunun dikkatini çekmek üzere PTT AŞ’de görev yapan çalışanların mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak iş bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Türk Haber-Sen'in üretimden gelen gücünü kullanarak, PTT çalışanının kendi kurumunda üvey evlat olmadığına kamuoyunun dikkatini çekmek üzere iş bırakma kararı aldıklarını aktaran Parpucu; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, bu milli his ve heyecandan alıkoymak, bu konuda çalışanlar arasında farklılık yaratmak kimsenin haddi ve hakkı değildir.” dedi

Türk Haber-Sen PTT A.Ş’nin artarak devam eden sorunlarını her platformda dile getirdiğini ve her bir kazanımını çalışanlarına mal ederek muadil sayılmayacak sarımsı sendikadan farklı olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Parpucu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Ülkemizce onaylanıp imza altına alınmış, uluslararası sözleşmelerden 87 ve 151 sayılı ILO Sözleşmeleri gereğince de, kamu görevlilerinin hak arama etkinliğinde bulunmaları bir demokratik bir tepki olarak kabul edilmiştir. Danıştay’ın çeşitli kararlarında da “sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntının kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla” yapılan eylemlerin hukuka aykırı nitelik taşımadığı gerekçesine yer vermiştir. Sendikamız Türk Haber-Sen PTT A.Ş’nin artarak devam eden sorunlarını her platformda dile getirmiş her bir kazanımını çalışanlarına mal ederek muadil sayılmayacak sarımsı sendikadan farklı olduğunu ortaya koymuştur. PTT’nin artan devir oranlarının azami seviyeye çekilmesi gerekçesi ile, ilgili kurum birimlerinin tam gün çalışmayazorlanmasının mantıklı bir izahı bulunmamaktadır. Artan devri oranlarının çalışanları tam gün çalışmaya zorlanarak bir günde düzeleceği veya dengeleneceğini düşünmek izahtan varestedir. Aksine PTT A.Ş’nin kamu hizmetini etkin verimli olarak yürütülmesi adına kurum çalışanlarını 28 Ekim günü Diğer Kurumlarda olduğu gibi yarım gün izinli sayması, çalışanların moral ve motivasyon bakımından etkili olacaktır. Sendikamız Türk Haber-Sen; kurumdaki sorun ve sıkıntıların PTT çalışanının sırtına yüklenemeyeceği bilmektedir ve hiçbir çalışanı; sorunları ile baş başa, yalnız bırakmadığı gibi, her tür haksızlığın amansız takipçisi olmuş, hukuki, idari çözümler üretmiş, önemli kazanımlara imza atmış, büyük bir Konfederasyonun köklü bir sendikası olarak, alanlara inmekten de geri durmamıştır. Başkaları gibi, çalışanların sorunlarına klavye tuşundan çözüm bulmaya çalışmadığı gibi, tribünden izlemek gibi bir kayıtsızlık içinde olmamıştır. Şimdi de; sendikamız Türk Haber-Sen üretimden gelen gücünü kullanarak, PTT çalışanının kendi kurumunda üvey evlat olmadığına kamuoyunun dikkatini çekmek üzere iş bırakma kararı almıştır. Yine söylüyoruz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, bu milli his ve heyecandan alıkoymak, bu konuda çalışanlar arasında farklılık yaratmak kimsenin haddi ve hakkı değildir.”