PTT çalışanlarından vergi tepkisi

M.BURAK YALÇIN

PTT Çorum Başmüdürlüğü bünyesinde çalışan Birlik Haber-Sen üyeleri, çalışanlardan kesilen vergilere tepki gösterdiler. Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Recep Kaya, “Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemez” dedi.

Birlik Haber-Sen İl Temsilciliği tarafından dün PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Eyleme Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, sendika üyeleri ve bazı çalışanlar katıldı.

‘VERGİ KANUNU BU HALİYLE AMACIDAN UZAKLAŞTI’

Sendika adına açıklama yapan Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Recep Kaya, ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirterek, “Sosyal ve hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi adil, eşit ve düşük gelir grubunu koruması gereken Vergi kanunu bugünkü haliyle amacından uzaklaşmış ve her geçen gün inandırıcılığını yitirmektedir” dedi.

‘YÜKSEK VERGİLER YÜZÜNDEN ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLİYOR’

Yüksek vergiler yüzünden çalışanların mağdur edildiğini ifade eden Recep Kaya, “399 sayılı KHK kapsamında ve çeşitli kanunlara göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışanlar, TRT’ de çalışan Kadro karşılığı sözleşmeli personeller, diğer devlet memurlarından farklı olarak Gelir Vergilerini net ellerine geçen maaş üzerinden değil kaba haliyle ifade etmek gerekirse brüt maaşları üzerinden yani ellerine geçmeyen para üzerinden ödemektedirler. Bunun sonucu olarak Ocak ayı maaşlarından %15 gelir vergisi kesilirken, nisan ayında %20, Eylül ayında ise %27 gelir vergi kesintisiyle ocak maaşlarından 1000 lira daha düşük maaş alır hale getirilmekte ve yıllık 8.000-10 bin lira vergi ödemektedirler” dedi.

‘KAMU ÇALIŞANLARI GEÇİNEMEZ HALE DÜŞMEKTE’

Bu durumun sayıları kamuda 100 bin kişi civarında olan çalışanları derinden üzdüğünü vurgulayan Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir yandan enflasyon diğer yandan alınan vergiler ile alım gücü düşen kamu çalışanları geçinemez hale düşmekte ve zaten yoksulluk sınırında olan maaşları açlık sınırı altında kalmaktadır. Kamu çalışanı devletin vatandaşlarına ulaşan merhametli eli ve gülen yüzü, aydın ve eğitimli tabakasıdır. Bu çalışanlar üretime kattıkları katma değer ile devletin gelişmesine katkı sunmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki kamu çalışanının mali ve sosyal gücü, devletin gücüdür. Kamu görevlilerinin maaşlarının arttırılacağı zaman maliye bütçesinin zorlandığı söylenirken, bu çalışanlardan vergi alırken ise patronlardan daha çok vergi alındığı, vergi almanın en kolay yolu olarak görüldüğü düşündürücüdür.

‘ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNİN OLMADIĞI ÜLKEDE GELİŞMİŞLİKTEN BAHSEDİLEMEZ’

Bu hali ile mevcut vergi kanunun adil olmadığı, devletin adalet ilkesine yakışmadığı, memurdan alınan verginin, kuyumcudan, galericiden, işletme sahiplerinden katbekat fazla olduğu kanunun hak ve hukuktan bahsedemeyeceği açıktır. Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemez. Bugün bu yanlışların düzeltilmesi için bir adım atma imkânı olanlar, vatandaşına yakışır bir yönetim isteği içinde olanlar, kamu çalışanını hak ettiği refah seviyesine çıkarmak isteyen siyasilerin önünde bulunan vergi tasarısı ile bir imkân olduğunu ve bu imkânın iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Adil, sosyal, hukuk sisteminin daha da güçlenmesi için tüm vatandaşlarına eşit ve kazançları oranında vergi sistemini getirme zamanıdır.

‘GELİR VERGİSİ HESAPLAMASI NET MAAŞ ÜZERİNDEN YAPILSIN’

Gün vergi adaletinin sağlanması için bir adım atma günüdür. Kanun yapıcıların bu hassasiyetle doğru kararlar vermesini, adil olmayan her sistemin başarısız olacağını, vergi afları ile vergi toplanamayacağını Birlik Haber Sen olarak hatırlatıyor ve diyoruz ki; Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, özellikle 399 sayılı KHK kapsamında ve çeşitli kanunlara göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son vermek için bu çalışanların Gelir Vergisi Hesaplaması brüt maaş üzerinden değil net maaş üzerinden yapılsın. Mevcut vergi matrahları %100 oranında artırılsın. Kamu çalışanının gelir vergisinin ilk basamak olan %15’e sabitlenmeli. Taşeron olarak çalışanlar ve asgari ücretliler Gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. Bu şekilde yapılacak olan bir düzenleme bizlerin yükünü hafifletecek, motivasyonumuzu ve verimliliğimizi artıracaktır.”

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2019, 15:27