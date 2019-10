PTT'den kuruluş yılına özel 179. müşteriye hediye

FATİH BATTAR

Çorum’da Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fatura yatırmak için merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 179 numaralı gişe numarasını alan Serdar Aycan isimli vatandaşa hediyesini PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık verdi.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında motosikletli ve araçlı kuryeler Türk bayrakları ile konvoy yaptı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı’ndaki merkez şubede PTT’nin 179.kuruluş yıl dönümü nedeniyle 179.sıra numarası alan Serdar Aycan’a çeşitli hediyeler verdi.

PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık Serdar Aycan’ı tebrik ederek, hediyesini takdim etti.

Hayatta ilk defa kendisine bir şans çıktığını belirten 179.müşteri Aycan, PTT’nin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade ederek; “PTT'yi her zaman kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim.” dedi



‘ÇORUM’DA 9 MERKEZ 15 ŞUBE VE

230 PERSONEL İLE HİZMET VERİYORUZ’

PTT Başmüdürlüğü olarak Çorum’da 9 merkez 15 şube ve 230 personel ile Çorum halkına en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını aktaran Başıaçık ise her geçen gün hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek; “PTT olarak zamannın şartlarına göre kendini yenileyen bir kurumuz. En üst teknoloji kullanarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. En yaygın otomasyon ağına ve en ucra köşeye kadar hizmet götüren bir kurumuz. Gerek posta, gerek kargo, gerekse de bankacılık alanlarında en iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti.” dedi

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ’nin bu yıl 179. yaşını kutladığını belirten Başıaçık; “İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT AŞ, bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.” dedi



Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)’nin 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tuttuğunu kaydeden Başıaçık; “Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT; hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye’nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor. 1840 yılında bir Posta Nezareti olarak kurulan ve bugün iki asra yaklaşan tarihinin yanında “Değişim, Dönüşüm ve Gelişim” yaklaşımından hareketle başlattığı yenilikçi politika ile teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre olabilen PTT, insan odaklı hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artırıyor. 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktası ile vatandaşlara hizmet vererek, büyük bir aile olmanın hissettirdiği güvenle yoluna devam eden, etkin ve etkili çözümlerle sektörel bazda büyük değişimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon, AR-GE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünya’daki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT, zamanın koşullarına uyum sağlamak için, güçlü geleneğinden beslenip, sağlam bir iradeyle çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, vatandaşların refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini gerçekleştiren PTT, “gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak” ilkesiyle bugün de aynı amaçla çalışmaya devam ediyor. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olarak her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT, büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor. 179 yıldır katma değer yaratan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunan PTT’nin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, dünya posta sektörüne yön veriyor. PTT, 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.