PTT Kargo yeni yerinde

RECEP MEBET

PTT Kargo Çorum Arinna Şubesi, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak numara 79’a taşındı.

Daha önce Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi numara 63’te faaliyet gösteren PTT Kargo, önceki gün itibariyle yeni adresinde hizmete girdi.

Depo dahil 2 katlı ve toplam 700 metrekare alanda hizmet verdiklerini belirten PTT Kargo Arinna Şube Şefi Fatih Kartal, “Yeni yerimizde, kargo hizmetlerinin yanı sıra ilerleyen dönemde bankacılık işlemlerini de gerçekleştirmeyi planlıyoruz”dedi.

Şube girişindeki PTTBank ATM’sinin de yakında hizmete gireceğini dile getiren Fatih Kartal, pazar hariç her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini kaydetti.

Çorum genelindeki tüm PTT şubelerinin de kargo kabulüne devam ettiğini hatırlatan Kartal, “PTT personeli olarak gerek Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde gerekse diğer hizmet alanlarımızda Çorum halkının hizmetindeyiz” diye konuştu.

Kartal, PTT Kargo hizmetlerinden faydalanmak ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Mavral Sokak İkram Dondurma karşısındaki yeni yerlerine davet etti.