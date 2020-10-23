‘PTT pandemide büyük bir vefa örneği sergiledi’

M.BURAK YALÇIN

Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, PTT ailesi olarak pandemi sürecinde büyük bir vefa örneği sergilediklerini belirterek, “Ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık” dedi.

Türkiye’nin çınar kurumu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş) 180 yaşında.

PTT’nin 180. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık tarafından merkez şubede 180 numaralı gişe sırasını alan Hüseyin Yitikbaş isimli müşteriye hediye verildi.

Kuruluş yıl dönümleri nedeniyle açıklama yapan Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, PTT olarak Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkeye hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, “PTT olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz” dedi.

Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedeflediklerini dile getiren Ziya Başıaçık, “Tüketicinin daima yanında olan gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde “gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak” ilkesini Türkiye’nin her köşesinde hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Hizmetlerimizi teknolojik alt yapımızla güçlendirirken, aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor diğer yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz” diyen Başıaçık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini alıyoruz. Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye’nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz.

Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu.

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle güçlü ve karar alıcı konumumuzu bir adım öteye taşıyarak, ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil ettik.

Şirketimizin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini dünya posta sektörüne yön veren bir anlayışla birleştirerek görevimizi başarıyla yürütüyoruz. Her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT Ailesi olarak, ülkemizi her alanda temsil etme anlayışımızı sürdürürken, 2023 hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerliyoruz.”