PTT Sanayi Şubesi yeniden açılsın çağrısı

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Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen PTT Sanayi Şubesi’nin yeniden hizmete açılması isteniyor.

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, KSS Camii yanında bulunan PTT Şubesi’nin kapalı olması nedeniyle esnafın mağdur olduğuna işaret etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hıdır Balaban, “Kontrollü normalleşme ile birlikte PTT Sanayi Şubesi’nin yeniden hizmete açılmasını istiyoruz” dedi.

PTT Merkez Müdürlüğü önünde oluşan kalabalığa dikkat çeken Balaban, kapalı bulunan Sanayi Şubesi nedeniyle esnaf ve vatandaşların merkezi yerlerde yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.

“Mimar Sinan ve Gülabibey Mahallesi sakinlerinin de istifade ettiği PTT Şubemizin kapalı olması nedeniyle vatandaşlarımız mağdur oluyor” diyen Kooperatif Başkanı Balaban, yetkililerden acil çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 19:12