PTT’de sosyal mesafe düzenlemesi

RECEP MEBET

PTT Merkez Müdürlüğü girişi ve bankamatikler önünde sosyal mesafe düzenlemesi yapıldı.

Koronavirüs salgını sonrası büyük bir yoğunluğun yaşandığı PTT Merkez Müdürlüğü’nde alınan tedbirler revize edildi.

Edinilen bilgilere göre, halk sağlığı ve PTT çalışanlarının sıhhati açısından bina girişinde ve ATM’ler önünde mesafeli bekleme alanları oluşturuldu.

İşlem için sıra bekleyen vatandaşlar için ‘Sosyal mesafeyi koruyalım’ uyarılarının bulunduğu bekleme noktaları dün itibariyle uygulamaya geçti.

PTT önündeki yığılma ve karmaşanın önüne geçmek amacıyla yapılan düzenleme, vatandaşlardan da tam not aldı.

Çorum Belediyesi’nin dezenfektan sebilinde ellerini temizledikten sonra PTT’ye alınan vatandaşlar, girişte güvenlik görevlisi tarafından ateşleri ölçülerek gişe bölümüne alınıyor.

Salgına rağmen büyük bir fedakarlıkla mesainin devam ettiği PTT’de, yapılan düzenlemelerle birlikte sunulan hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.