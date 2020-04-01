PTT’den Koronavirüs tedbirleri

FATİH BATTAR

Çorum’de Hürriyet Meydanı’nda faaliyet gösteren PTT, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında yeni tedbirleri uygulamaya koydu.

PTT’de özellikle maaşların yattığı şu dönemde yoğunluğun yaşandığı gözlemlenirken, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından vatandaşları ve çalışanları korumak adına tedbirler aldı.

Sosyal mesafeyi korumak için demir bariyer koyan PTT, vatandaşları içeriye tek tek ve ateşini ölçerek alıyor.

ATM’den işlemlerini halledebilecek vatandaşların ATM’leri kullanmak yerine sıraya girince PTT’de uzun kuyruklar oluştu. PTT Müdürlüğü yoğunluk oluşmasından dolayı vatandaşları ATM’ye yönlendirmesine rağmen ATM’lerin boş kaldığı gözlemlendi.

PTT yapılan açıklamada; "Koronavirüs'ün yaşamımızı etkilediği bu süreçte sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterilerimize güvenli bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için iş yerlerimizin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Emniyet teşkilatımız ile iş birliği içinde vatandaşımızı sosyal mesafe konusunda uyarıyor, hijyen tedbirlerini hatırlatıyoruz. Tüm müşterilerimizden, iş yerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. İş yerlerimizde meydana gelebilecek yoğunluğun azaltılmasına destek olmak için işlemlerinizi Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM’lerimizden ve PTTBank internet bankacılığı uygulamamızdan yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 18:07