PTT’den yeni yıla özel indirim

PTT AŞ, yeni yıla özel olarak düzenlenecek kampanya ile kargo gönderimleri ve e-ticaret alışverişlerinde büyük indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturacak.

Çorum PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdür Vekili Yılmaz Oktay, yılbaşına özel düzenlenen kampanya kapsamında, 25-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 oranında indirim uygulanacağını söyledi.

TEBRİK KARTI İLE GELENEKLER CANLANIYOR

PTT Tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yeniden canlandırılması için yılbaşına özel tebrik kartları da hazırlandığını belirten Oktay, “Hazırlanan özel tasarım tebrik kartları, birbirinden güzel dileklerinizi, sevdiklerinize ulaştıracak. Kış mevsimine özel görsellerin yer aldığı tebrik kartları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz olarak alınabilirken, kartların posta gönderim ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.” dedi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)