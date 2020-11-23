Pusula Psikoloji hizmette

RECEP MEBET

Psikolog Tuğçe Kaya’nın kurucusu olduğu Pusula Psikoloji, Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak Saray Apartmanı 2. kat numara 4’te hizmete girdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi mezunu olan Tuğçe Kaya, mesleğini memleketinde sürdürme kararı alarak kendi ofisini hizmete sundu.

PUSULA PSİKOLOJİ’DEN PROFESYONEL DESTEK

Çocuk ve yetişkin psikoloji alanında hizmet verdiğini anlatan Kaya, oyun terapisi, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen EMDR terapisi, sınav stresi ve kaygı ile başa çıkma hususlarında da çalışmalar yaptığını söyledi.

Psikolog Kaya, hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi edinmek ve profesyonel destek almak isteyen herkesi Pusula Psikoloji’ye davet etti.

TUĞÇE KAYA KİMDİR?

Pusula Psikoloji kurucusu Psikolog Tuğçe Kaya, 1995 yılında Çorum’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM, çocuk ve yetişkin psikiyatrisi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bölümlerinde stajyer psikolog olarak görev alan Kaya, İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde de bir süre staj eğitimi aldı.