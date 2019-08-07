Rafet Altunörs görevi devraldı

M.BURAK YALÇIN
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen genel kurulda Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına seçilen Rafet Altunörs görevi eski başkan Vecdi Burhan’dan devraldı.
Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yetki belgesini aldıktan sonra düzenlenen törenle görevi devraldı.
Dernek binasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşma yapan Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, eski başkan Vecdi Burhan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Görevi devreden Burhan’da Altunörs’e yeni görevinde başarılar diledi.