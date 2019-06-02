Raife Velidedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Doktor Turgut Velidedeoğlu’nun eşi Raife Velidedeoğlu (89) hayatını kaybetti.

Raife Velidedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

RECEP MEBET
Doktor Turgut Velidedeoğlu’nun eşi Raife Velidedeoğlu (89) hayatını kaybetti.
Ressam Alev Burhanoğlu, Şule ve Dr. Ateş Velidedeoğlu’nun annesi Raife Velidedeoğlu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi dün Binevler’deki evinden alınarak Ulucamii’ye getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
HAKİMİYET, Raife Velidedeoğlu’na Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

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