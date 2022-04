Ramazan ayı boyunca kıymanın kilosu 83 liradan satılacak

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren HalkEt’te Ramazan ayı boyunca 1 kg kıyma 83 TL’den, 1 kg kuşbaşı ise 92 TL’den satılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayında halkın ucuz et yiyebilmesi için Et ve Süt Kurumunda ucuz et satışlarının başladığını, Çorum Belediyesi olarak kendilerinin de Et ve Süt Kurumuyla aynı fiyatlarda et satışı yaptıklarını söyledi.

Çorum Belediyesi HalkEt olarak Ramazan ayı sonuna kadar Et ve Süt Kurumundaki fiyatları baz alarak ucuz et satacaklarının altını çizen Başkan Aşgın, “İskilip Yolu üzerinde kurulduğu günden beri kaliteli ve güvenli et satışlarını sürdüren HalkEt, Ramazan ayı sonuna kadar ucuz et satacak. Hemşehrilerimizin ucuz et ve kıymaya rahat ulaşabilmeleri için Hanımeli Yöresel Ürünler Şubelerimizden de et satışları yapıyoruz.” diye konuştu.

Hanımeli Yöresel, Velipaşa Hanında da hizmette

Açıldığı günden beri kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatla vatandaşlara hizmet veren Hanımeli Yöresel’in dördüncü şubesi Velipaşa Hanı’nda açıldı.

Buharaevler, Gülabibeyve Bahçelievler Mahallelerinden sonra şimdi de Velipaşa Hanı’nda hizmet verecek olan Hanımeli Yöresel’de et, kıyma, köftenin yanı sıra kadın kooperatifleri tarafından üretilen mantı, reçel ve süt ürünleri de yer alıyor.

Öte yandan, Çorum Belediyesi’nin maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik hizmete sunduğu sosyal destek kartı ile Hanımeli Yöresellerden alışveriş yapma imkânı bulunuyor.