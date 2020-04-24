‘Ramazan dayanışmaya vesile olsun’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, mübarek Ramazan ayının yoksullarla, zor durumdaki insanlarla yardımlaşma, dayanışma ayı olmasını diledi.

Ramazan ayının İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi temennisinde bulunan CHP İl Başkanı Tahtasız, koronavirüs salgını nedeniyle toplu iftar yemekleri ve kalabalık ortamlardan uzak, evlerde sakin bir şekilde Ramazan ayının idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşanan zorlu günlerin, kaybedilen canların ve hastanelerde tedavi süreci devam eden vatandaşların üzüntüsü sebebiyle mahzun ve buruk olduklarını dile getiren Tahtasız, bu yıl koronavirüs nedeniyle farklı bir Ramazan yaşanacağını söyledi.

Ramazan ayının, huzurun, paylaşmanın ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu vurgulayan Tahtasız, devletin ve hayırsever vatandaşların bu süreçte işyerini kapatan, çalışamayan, işine ara veren, ekonomik durumu yerinde olmayan tüm vatandaşları gözetmesini, yardımlaşmaya, dayanışmaya önem vermesini istedi.

Tahtasız, “Bu ay; kötülüklerden uzaklaşıp, iyiliğin erdemini fark etmenin, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını çoğaltmanın kılavuzudur, sınanma ve arınma ayıdır. Cenab-ı Allah, bize bir yandan, zorluklarla ve ölümcül bir illetle baş etme gücünü verirken, sağ salim kavuşturduğu bu mübarek Ramazan ayı vesilesi ile de af, arınma ve tazelenme fırsatını nasip etmiştir. Ne mutlu ki; Türk milleti olarak dini ve milli duygularımızı aynı günlerde yaşama ve birbirimize kenetlenerek iyiliği çoğaltma fırsatına nail oluyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 17:41