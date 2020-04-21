Ramazan etkinlikleri yok, davulcular görev başında

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Ramazan ayı öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Meclisin aldığı kararlar şöyle:

“Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle coronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca sahurda görevlendirilecek davulcuların Çorum Belediye Başkanlığının belirleyeceği kıyafette, sayıda, güzergâhta ve saatler arasında faaliyette bulunmalarına,

Kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar vakti ile sahur vaktine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için Ramazan Ayı boyunca fırınların pidelerini iftar vakti için saat 18.30’a kadar satışa hazır hale getirmelerine ve bu saatten sonra pide üretimi yapılmamasına, sahur vakti için de saat 02.30’a kadar pide üretimi yapmalarına ve bu saatten sonra pide üretimi yapmamalarına, fırın önlerinde ve içinde sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin fırıncılar tarafından alınmasına,

İlimizde Ramazan pidesinin pide gramajının 300 gramdan az olmamasına, sade (boş) ramazan pidesinin satış fiyatının 2,25 TL, yumurtalı ve susamlı ramazan pidesinin satış fiyatının 2,75 TL olarak belirlenmesine,

Ramazan ayı boyunca pide ve simit fırınlarında sosyal mesafenin sağlanması, mesafeye riayet edilmesi, gerekli hijyen ve temizlik kuralları, pide ve ekmek gramajları, fırınların iftar ve sahur vakti çalışma ve pide üretim saatleri, fırın içerisine kimsenin alınmaması konularında; Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kolluk birimleri ile ilgili meslek odası tarafından düzenli ve sürekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına, uymayanlar hakkında gerekli yasal müeyyidelerin uygulanmasına,

İlimizde market ve pazar denetimleri için; Belediye Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile kolluk birimlerinden oluşan denetim ekibinin kurulmasına, oluşturulan denetim ekibinin sekretarya hizmetlerinin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, denetim ekibi tarafından Ramazan Ayı boyunca market ve pazar yerlerinde alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları ve salgının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına, kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirilmesine,

Ramazan ayı boyunca iftar öncesinde ve sonrasında cadde, sokak, meydan ve park vb. yerlerde sabit etkinlik düzenlenmemesine, eğlence ve program yapılmamasına,

Ramazan ayında gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırı kurulmamasına, toplu iftar yemek ve programları düzenlenmemesine,

Koronovirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında uygulanan bankaların çalışma saatlerinin kısaltılması ile ilgili kararın; sosyal mesafenin sağlanabilmesi, yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi, seyrekleştirme yapılabilmesi amacıyla bankaların çalışma saatlerinin uzatılmasının tavsiye edilmesine, bu kararın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na tavsiye şeklinde bildirilmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 02/04/2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararının 3. maddesinde düzenlenen semt pazarları açılış ve kapanış saatlerinin; sadece Cumartesi günü kurulacak semt pazarları için 08.00 ile 19.00 olacak şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.” (Haber Merkezi)



