Ramazan için ilave tedbirler

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il, ilçe ve kırsalında yaşayan 3 milyon kullanıcıya elektrik hizmeti sunmak için dağıtım şebekesi işletme ve yönetim faaliyetlerini yürüten YEDAŞ, Ramazan ayında da tüketicilerine kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

40.000 km2 alanda 21.885 trafo, 83.221 km dağıtım hattı ile tüketicilere elektrik hizmeti sunan YEDAŞ, 489.935 aydınlatma armatürü ile yolları, cadde, sokak mahalleri aydınlatıyor. Teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatta pek çok iş, elektrikli araç gereçler yardımıyla yapılıyor. Bu nedenle hayatımızın normal akışında devam etmesi için elektrik büyük önem taşıyor. Bölgeye elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, elektriğin yaşamsal değerini de dikkate alarak tüketicilerin daha konforlu ve aydınlık bir Ramazan geçirmesi için ilave tedbirleri aldı. İşletme ömrü tükenmekte olan şebeke unsurlarını yeniledi. Kar, yağmur, fırtına, sel, heyelan gibi mevsimsel faktörler veya dış etkenler nedeniyle yıpranan enerji nakil hattı, direk, armatür gibi şebeke varlıklarının bakım onarımını gerçekleştirdi. YEDAŞ, yatırım ve şebeke yenileme kapsamında gerçekleştirdiği planlı elektrik kesintilerinin sayısını en aza indirdi.

AYDINLATMA BAKIMLARI TAMAM

YEDAŞ, vatandaşların iftar, teravih, sahur vakitlerinde güvenle camiye gidebilmeleri, dışarı çıkabilmeleri için sokak aydınlatmalarının bakım onarım çalışmalarını tamamlamakla birlikte ihtiyaç duyulan noktalara yeni aydınlatma tesisleri inşa etti. 2018 yılında 44.285 armatürü, yeni nesil armatürle değiştirdi. İftar ve sahur saatlerinde oluşabilecek kesintilere ve arızalara anında müdahale için YEDAŞ, saha ekip ve ekipmanlarını güçlendirerek 809 çalışan ve 315 araç ile hizmet vermeye devam ediyor. Mobil İş Gücü Yönetimi Projesi Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu ile kesinti ve arızaların yerini tam olarak tespit ediyor. En kısa sürede ilgili bölgeye enerji vermek üzere çözüm üretiyor. Müşterilerin talep, öneri ve şikayetleri için 186 Çağrı Merkezi, 0530 1060 186 WhatsApp / Bip Hattı, www.yesilirmakedas.com ile 7/24 tüketicileri bilgilendiriyor. (Haber Merkezi)