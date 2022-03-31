Ramazan iftarları konakta bir başka güzel

FATİH BATTAR

Çorum’un tarihi konaklarından birisi olan Hanoğlu Konağı’nda 2 yıl aradan sonra geleneksel Ramazan günleri yeniden başlıyor.

Pandemi nedeniyle Ramazan coşkusunun evlerde yaşandığı Çorum’da, Hanoğlu Konağı unutulmaz Ramazan iftar geleneğini bu yıl yeniden başlatıyor.

Zengin ve hesaplı iftar menüsüyle tarihi konakta Ramazan coşkusunu 2 yıl aradan sonra yeniden başlamanın ve Ramazan’a ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hanoğlu Konağı sahibi Melih Hanoğlu, güveç, et yahni, keşkek ve içli köfte gibi damak tadına hitap eden lezzetlerle Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Unutulmaz Ramazan akşamlarının yaşandığı Tarihi Hanoğlu Konağı’nda nefis bir iftara Çorum halkını beklediklerini ifade eden Hanoğlu; “Tarihi dokusu ve zarif bahçesinde insanların sevdikleriyle doyumsuz vakitler geçirmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Nerede o eski Ramazanlar demeyeceğiniz harika bir iftar sofrasıyla Çorumlu hemşerilerimizi konağımıza bekliyoruz. Ramazan’da yeniden pozitif enerji depolamak ve Ramazanı dolu dolu yaşamak için tüm sevdiklerinizi yanınıza alın ve tarihle iç içe olan Hanoğlu Konağı’nda iftarda buluşalım.” dedi

Hanoğlu ayrıcalığıyla hazırlanan güveç ve keşkek lezzetini tatmak isteyenler için ayrıca gel-al hizmeti de başlattıklarını belirten Melih Hanoğlu, 0 364 212 0 212 numaradan toplu iftar ve sipariş aldıklarını da sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 18:30