Ramazan pidesi sadece  fırınlarda üretilecek

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar gereği Ramazan pidesinin sadece ekmek fırınları ve ruhsatlı pide fırınları tarafından üretileceğini söyledi.

Bu yıl Ramazan pidesinin pide salonları, unlu mamuller ve pastanelerde üretiminin yasaklandığını kaydeden Arslan, işletme sahiplerine kuralara uymaları çağrısında bulundu.

Oda Başkanı Seyit Arslan, ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce mesleklerini ilgilendiren konularda alınan kararları ise şöyle açıkladı:

“Kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar vakti ile sahur vaktine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için Ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini iftar vakti için saat 18.30’a kadar satışa hazır hale getirmelerine ve bu saatten sonra pide üretimi yapılmamasına, sahur vakti için de saat 02.30’a kadar pide üretimi yapmalarına ve bu saatten sonra pide üretimi yapmamalarına, fırın önlerinde ve içinde sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin fırıncılar tarafından alınmasına, Çorum’da Ramazan pidesinin pide gramajının 300 gramdan az olmamasına, sade (boş) ramazan pidesinin satış fiyatının 2,25 TL, yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesinin satış fiyatının 2,75 TL olarak belirlenmesine,

Ramazan ayı boyunca pide ve simit fırınlarında sosyal mesafenin sağlanması, mesafeye riayet edilmesi, gerekli hijyen ve temizlik kuralları, pide ve ekmek gramajları, fırınların iftar ve sahur vakti çalışma ve pide üretim saatleri, fırın içerisine kimsenin alınmaması konularında; Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kolluk birimleri ile ilgili meslek odası tarafından düzenli ve sürekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına, uymayanlar hakkında gerekli yasal müeyyidelerin uygulanmasına karar verilmiştir.”

Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan ayrıca, Ramazan ayının tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini temenni ederek, tüm meslektaşlarının mübarek Ramazan ayını kutladı.

