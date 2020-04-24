‘Ramazan’da da yaraları saracağız’

Cansuyu Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı ‘Hoşgelsin Ramazan’ kampanyası ile paylaşma ve yardımlaşma duygusunu muhtaçlarla buluşturacak.

2020 Ramazan organizasyonu kapsamında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekatları muhtaçlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Cansuyu Derneği olarak, vatandaşlarımızın bu zor gününde yanlarında olduğumuz gibi Ramazan ayında da yaralarını saracağız. Özellikle sahada koşturan gönüllü arkadaşlarımızın özverili çalışma ve çabalarıyla beraber mağdur ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi gördüklerini söyleyen Öztekin, "Ramazan ayında yurt içi yardımlarımızı yoğunlaştırıyoruz. Faaliyetlerimizi inşallah Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, onların destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, hayırseverlerin bağışlarını, zekalarını, fitre ve fidyelerini mağdur ve muhtaç vatandaşlarımıza dağıtarak Ramazan’ın bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız.

Mağdur ve muhtaç sayılarının her geçen gün arttığı şu günlerde; her türlü hayır ve hasenatlarınızla muhtaç bir aileyi mübârek Ramazan ayında iftar sofranızda misafir edebilirsiniz.

Ramazan kumanya bedeli 120 liradır. Ayrıca cep telefonlarınızın mesaj bölümüne CANSUYU yazıp 6639'a göndererek 10 lira bağış da yapabilirsiniz.

Gelin bu Ramazan ayında daha çok muhtaç iftar soframıza misafir olsun, hep birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşayalım.” diye açıklama yaptı.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 18:09