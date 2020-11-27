Ramise Yarımca hayatını kaybetti

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Valilik Fotoğrafçısı Ertan Üğüten’in halası Ramise Yarımca (91) vefat etti.

Merhum Nuri Üğüten’in kızı, merhum Mehmet Yarımca’nın eşi, Adliye’den emekli Yılmaz Üğüten ve Munise Kırımker’in ablası, Nabi, Nazmi ve Necmi Yarımca ile Seven Demirel’in annesi Ramise Yarımca, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi dün saat 16.00’da kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Ramise Yarımca’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.