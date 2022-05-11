‘Raporumuzu sunduktan sonra gelen rapor yük hükmündedir’

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Mayıs ayı dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Tıbbi Aromatik Fide Üretim Tesisi ile ilgili raporu, komisyonlarının raporu meclisin bilgisine sunduktan sonra gönderdiği için raporun yok hükmünde olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturumda bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

Söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, Tıbbi Aromatik Fide Üretim Tesisi ile ilgili önergelerine uygun bilginin önceki günkü toplantıdan sonra gönderildiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün meclisin ve komisyonların çalışma usullerini bilmediğini ileri süren Fehmi Yağlı, “Komisyon çalışmalarımızda ilgili ay sonu itibariyle çalışmalarımız tamamlanmaktadır. Komisyon olarak herhangi bir bilgi istediğimiz taktirde o ay o bilginin gelmesi lazım. Gelen rapor çalışmalarımızı bitirdik, biz raporumuzu sunduk ondan sonra geldiği için yok hükmünde bir durum oldu” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da çatkapı evrak kayıttan geçirilen raporun bir hükmünün olmadığını söyledi.

Toplantının bir diğer gündem maddesinde ise Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu tarafından köy yolları ile ilgili hazırlanan rapor görüşüldü.

Raporu okuyan Komisyon Başkanı Ahmet Tuna, köy yerleşimlerinin eski olması, zirai tarım aletlerinin ve diğer iş makinelerinin büyük olması nedeniyle Çorum genelinde bulunan 760 köy ve 393 bağlısının planlı yerleşim alanları dışında kalan köyiçi yollarının fiziki olarak yetersiz kaldığını belirterek, “Köy içerisinde yapılacak olan kamulaştırma çalışmaları köy içerisinde kalan arazilerin küçük olması ve yapılaşmanın yola yakın olması gibi nedenlerle mülk sahipleri tarafından yol genişletme çalışmalarına rıza gösterilmemesi nedeniyle idareye uzun süreli hukuki yük getirecektir. Ayrıca, köy muhtarlıklarının kamulaştırmaya ilişkin bütçe imkanı bulunmadığından idaremiz hizmet alanında bulunan köylerin ve bağlılarının köyiçi yollarında yapılacak olan kamulaştırma çalışmaları için yüksek miktarda bütçe ihtiyacı ortaya çıkacaktır” dedi.