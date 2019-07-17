Recep Çıplak’a asaleten görev 

EROL TAŞKAN
İl Genel Sekreterliği görevini vekaleten yürüten Recep Çıplak’ın asaleti tasdik oldu.
Uzun süredir İl Özel İdaresi’nde görev yapan Recep Çıplak, vekaleten yürüttüğü görevini asaleten yürütecek.Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 21:12
İl Genel Sekreterliği görevini vekaleten yürüten Recep Çıplak’ın asaleti tasdik oldu.
EROL TAŞKAN
İl Genel Sekreterliği görevini vekaleten yürüten Recep Çıplak’ın asaleti tasdik oldu.
Uzun süredir İl Özel İdaresi’nde görev yapan Recep Çıplak, vekaleten yürüttüğü görevini asaleten yürütecek.Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 21:12