Recep Gür Külliye’de iftara katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkar camiası ile iftar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen iftar programına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de katıldı.

Birlik Başkanı Recep Gür’e iftar yemeğinde ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut, Erdal Kolaylı, Fevzi Bilgin ve Selami Koçyiğit de eşlik etti.

Gür, iftar yemeği öncesi Türkiye Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile ayaküstü sohbet etme fırsatı buldu.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, söz konusu artışlarının nedeninin Rusya-Ukrayna Savaşı ve 2018 yılından beri yaşanan döviz krizinden kaynaklandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kooperatif kefaleti ile ya da doğrudan Halkbank'tan alınan kredilerin ödemelerini 2020'de iki kez, 2021'de bir kez erteledik. Salgının etkisinin azalması ile yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnafımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. Hayatımızın bir döneminde bizde esnaflık yaptığımız için bizzat yaşayarak öğrendik. Salgının getirdiği fiyat artışları sorununu yeni üzerimizden atarken, kuzeyimizdeki savaş tetikledi. Ayrıca 2018 yılından beri döviz krizindeki spekülasyonla karşılaşıyoruz.

Son dönemde çarşıda, pazarda görülen fahiş fiyat artışının en büyük nedeni işte bu iki faktördür. Ülke çapında faaliyet gösteren tedarik ve perakende zincirleri için şikayetleri de gözden ırak tutmuyoruz. Vicdanı olmayana ne dersek boş.

Ama bu rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor. Çeşitli istihdam projeleri ile gençlerimizin meslek öğrenmelerini ve kazanç sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İnternet üzerindeki satışlara da çeki düzen getiriyor, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz. KDV düzenlemeleri ile esnafımızın işini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Şartlarına göre yeni adımlar da atarak, insanlarımızın refah seviyesini arttırmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bu imtihandan da Allah'ın izni ile çıkaracağımıza yürekten inanıyorum. Yıllık yüzde 9'a varan faiz oranlarıyla Türk Lirası cinsinden finansman imkanı getiriyoruz.”(Haber Merkezi)