Recep Gür yeniden başkan

FATİH AKBAŞ

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (ÇESOB) Olağan Genel Kurulu yapıldı.

ÇESOB konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Recep Gür yeniden başkanlığa seçildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulunun 4 yıllık faaliyet raporu ile gelir gider bilançolarının okunup ibra edilmesinin ardından başkan adayları Recep Gür ile Erdoğan Çerikci konuşma yaparak projelerinden bahsettiler.

Genel kurulda Recep Gür’e 182, Erdoğan Çerikci’ye ise 108 oy çıktı.

Yeniden ÇESOB Başkanlığına seçilen Recep Gür’ün yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu: Erdal Kolaylı, Abdurrahman Uysal, İsmail Ataç, Lütfi Barut, Fevzi Bilgin, Mehmet Gayretli. Denetim Kurulu: Özkan Şanal, Mutlu Karslı, Halil Piroğlu. Disiplin Kurulu: Selami Koçyiğit, Osman Aşutoğlu, Nihat Kabakcı.”

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022, 19:52