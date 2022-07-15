Recep İnanır vefat etti

EROL TAŞKAN
Çimento Fabrikası’ndan emekli, Hazreti Ömer Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep İnanır (80) vefat etti.
Kenan-Sinan İnanır’ın babaları Recep İnanır, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 15.30 sularında hayatını kaybetti.
Hazreti Ömer Camii’nin yapımında büyük emekleri olan merhumun cenazesi yarın Ulu Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.