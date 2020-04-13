Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili hemşehrimiz Recep Kömürcü emekli oldu. Devletin üst kademelerinde görev yapan Recep Kömürcü 03.04.2020 tarihi itibariyle emekli oldu.

RECEP KÖMÜRCÜ KİMDİR?

3/4/1955 tarihinde İskilip’te doğmuş, liseyi İskilip’te bitirmiş; 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan ve daha sonra hâkim adaylığını Çorum’da sürdüren Kömürcü sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hâkimliği Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

16/3/2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kömürcü, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinde çalışmakta iken 4/12/2008 tarihinde Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 8/10/2019 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 26/10/2019 tarihinde başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevine başlamıştır. 3/4/2020 tarihinde emekli olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 21:10