Recep Özcan vefat etti

M.BURAK YALÇIN
Çorum Atatürk Lisesi edebiyat öğretmeni, emekli SSK müdürlerinden, merhume Yurdanur Tokatlıoğlu Özcan’ın eşi, Kimya Mühendisi İdil Özcan’ın babası Recep Özcan (78) hayatını kaybetti.
Evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Recep Özcan’ın cenazesi bugün saat 15.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulu Cami’ye getirilecek, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.