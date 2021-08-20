Recep Yüksel Sinop'a atandı

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Buna göre 2018 yılından bu yana Çorum'da görev yapan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Sinop Vali Yardımcılığı'na atandı.

-Çorum'da Alaca, Ortaköy, Bayat, Uğurludağ, Mecitözü, ve Laçin kaymakamları değişti. Yapılan atamalara göre Alaca Kaymakamı Kürşad Atak Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanırken, yeni Alaca Kaymkamı ise Mardin Derik Kaykamanı Hicabi Aytemür oldu.

-Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik Giresun Alucra Kaymakamlığı’na atanırken, Van Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Kaymakamı oldu.

-Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı Yozgat Yenifakılı Kaymakamlığı’na atanırken, Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Mustaf Atış Mecitözü Kaymakamı oldu.

-Göreve halen devam eden Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Pınar Uz, Laçin Kaymakamı oldu.

-Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Göktuğ Kaaan Ayaz, Dodurga Kaymakamlığı’na atanırken, Gaziantep Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu Ortaköy Kaymakamı oldu.

Çorum Uğurludağ Kaymakamı Muhammet Çiftçi Edirne Lalapaşa Kaymakamlığı'na atandı.

-Son olarak Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Cihat Abuken ise Kastamonu Seydiler Kaymakamı oldu.



Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 12:30