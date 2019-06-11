Reçete ve raporlarda sistem sorunu çilesi

RECEP MEBET

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kullanılan e-reçete ve e-rapor sistemlerinde uzun süredir çeşitli sıkıntılar yaşandığı bildirildi.

İnternet üzerinden kullanılan sistemde karşılaşılan aksaklık nedeniyle, yataklı tedavi gören ve taburcu olan hastaların reçetelerinin onaylanmasında problemler yaşandığı belirtildi.

Ayakta tedavi olan ve raporlu ilaç kullanan hastaları da olumsuz etkileyen sorun nedeniyle eczanelerde uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, “Reçete ve rapor onaylarında yaşadığımız mağduriyetin acilen giderilmesini istiyoruz” dediler.

Hastaların yaşadığı mağduriyetin çözümü için seferber olan eczacılar ise hastane ile eczane arasında mekik dokuduklarını belirterek yaşanan aksaklığın tüm meslek mensupları için kabusa dönüştüğünü ifade ettiler.

Eczacı Odası’nın da defalarca gündeme getirdiği meseleyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, sağlık yöneticilerine seslenerek eczanelerde karşılaştıkları reçete ve rapor onayı çilesinin son bulmasını istediler.