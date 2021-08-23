Osmanlı döneminde askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık Redif Kışlası'nın restorasyonu yarım kaldı.

2019 yılında başlanılan ve çatısı kapatılan tarihi kışlada restorasyon uygulaması ödeneğin bitmesi ile durdu.

Osmanlı döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra İskilip’te de Redif Kışlası inşa edildi. 19. yüzyılın başlarında da kullanılmaya devam edilen kışla, daha sonra yeni düzenlemelerle kullanım dışı kaldı.

Redif Kışlası restorasyonun tamamlanmasıyla toplantı, sergi, sempozyum, panel, konferans gibi salon faaliyetleri için kullanılacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 19:52