'Refakatçi Misafirhane' projesi hayata geçiyor

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısına "Refakatçi Misafirhanesi"'ni hayata geçiriyor.

Çorum Belediyesi, hastanede il dışından gelen hasta yakınlarının yaşadığı sıkıntılardan dolayı 'Refaketçi Misafirhanesi' projesi için kolları sıvadı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında yer alacak, hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımız ve yakınlarının hizmetine sunacağımız "Refakatçi Misafirhanesi" projemizin çalışmalarını başlattık. Çok fazla dua almayı umduğumuz bu projemiz şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 16:36