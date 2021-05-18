Refüj çalışmasına tepki!

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Belediyesi’nin Gazi Caddesi’nin bir bölümünde orta refüjde gerçekleştirdiği düzenlemeye itiraz geldi.

Endüstri Mühendisi Tutku Kısar, bayram tatili sürecinde başlayan çalışmayla orta refüj yeşilliğinin tamamen kaldırılarak yerine beton taş döşenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Çirkin beton meydandan sonra şehirde beton refüj olmasını istemeyiz” diyen Kısar, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ben Gazi Caddesi’nde ikamet eden bir vatandaşım. İsmim Tutku Kısar, Endüstri Mühendisiyim. Bir vatandaş olarak bir yeni düzenlemeden rahatsızlığımı dile getirmek için Belediye ve yetkili mercilere daha da geç kalmadan yazdım fakat projenin devamının da gelebileceği duyumunu aldım. Bayram tatili sürecinde başlayan Bim Market-Öncü Dürüm hizasındaki orta refüj yeşilliği tamamen kaldırılarak yerine beton taş döşendi ve aralara mazı tarzı çok da büyümeyen yeşilliklerden dikilmeye başlandı. Yeni düzenlemede toplamda sadece 11 adet yeşillik yeri var. Eski halinde baştan başa yemyeşil olan yeşillikler komple kaldırılıp betonlaştırıldı. Şimdiyse tüm Gazi Caddesi orta refüjünün bu hale gelebilme durumu çok yüksek. Çirkin beton meydandan sonra şehirde beton refüj olmasını istemeyiz.”