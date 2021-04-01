REGAL fırsatları Özarslan Ticaret’te

RECEP MEBET

Regal bayii Özarslan Ticaret, evlenecek ve evini yenileyeceklere özel indirim kampanyası başlattı.

30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan bahseden Mağaza Sahibi Ahmet Selim Özarslan, “Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tam boy fırın ve televizyondan oluşan çeyiz paketlerimizde benzersiz fiyat ve ödeme seçenekleri sunuyoruz” dedi.

“Bu çeyiz kampanyasına söylenecek tek şey, evet!” diyen Ahmet Selim Özarslan, çeyiz setindeki 3’lü ürün alımında 900 TL, 4’lü ürün alımında ise 1.200 TL indirim uyguladıklarını kaydetti.

VESTEL GÜVENCESİYLE

“Yüzde yüz yerli olarak üretilen Regal ürünlerini, Vestel güvencesiyle Çorum halkıyla buluşturuyoruz” diyen Ahmet Selim Özarslan, yeni nesil televizyonlardan buzdolaplarına, çamaşır makinelerinden kurutma makinelerine, bulaşık makinelerinden ankastre grubuna, derin donduruculardan klimalara ve küçük ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini müşterilerinin beğenisine sunduklarını hatırlattı.

‘BU FIRSATLAR KAÇMAZ’

Devam eden diğer kampanyalara da değinen Özarslan, 9 kilogram ve üzeri yıkama kapasitesine sahip Regal çamaşır makinelerinde bir yıllık deterjan hediye ettiklerini söyledi.

Tüm Regal ürünlerini 6-12 ay taksit imkanı ile satışa sunduklarını vurgulayan Özarslan, “3 yıl garanti desteği sağlayan Regal, güçlü servis ağıyla satış sonrası hizmetlerde de en kalitelisini sunuyor. Son teknoloji ürünü beyazeşyalarımızı yakından inceleyip detaylı bilgi almak ve kampanya fırsatlarından faydalanmak isteyen herkesi, Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi numara 19’daki mağazamıza davet ediyoruz” diye konuştu. (ADVERTORİAL)