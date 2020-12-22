Rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam

FATİH BATTAR

Çorum’da artan koronavirüs vakalarına ilişkin alınan önlemler kapsamında 3 hafta önce kırmızı olan bölgeler tekrar yeşile dönmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (COVİD-19)'la ilgili tüm Türkiye'de tedbirler uygulanmaya devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da güncellendi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yayınlanan HES uygulamasında Çorum’daki değişim dikkat çekti.

Türkiye genelinde artan Koronavirüs vakalarına karşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 hafta önce başlatılan önlemler ve kısıtlamalar Çorum’da da etkisini göstermeye başladı.

Alınan önlemler ve gerçekleştirilen kısıtlamalar olumlu yönde etkiler gösterirken, ikinci dalgada Koronavirüs vaka sayılarının pik yaptığı Çorum’da alınan tedbirler sonrası düşüş başladı.

VAKA SAYISINDA%36'LIK DÜŞÜŞ

Kısa bir süre öncesine kadar şehrin tamamını kaplayan kırmızı rengin, kısım kısım yeşile dönmeye başladığı görüldü. Çorum merkezde Aralık ayında geçtiğimiz Kasım ayına oranla vaka sayılarında %36’lık bir düşüş yaşandı. Günlük vaka sayısı Çorum’da 448 iken 286’ya kadar düştü.

İlçelerde ise Oğuzlar, Bayat, Dodurga, Laçin, Alaca ve İskilip’te artış yaşanırken, Uğurludağ, Ortaköy, Kargı, Mecitözü, Sungurlu, Osmancık ve Boğazkale’de düşüş yaşandığı görüldü.

Çorum’da alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüş yaşanmasına rağmen, yetkililer vaka sayısındaki düşüşün yeterli olmadığı uyarısını yaparak, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.