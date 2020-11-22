Rehberlik öğretmeni Koronavirüse yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görevli Rehberlik öğretmeni Fahrettin Çelik Koronavirüse yenik düştü.

Çorum'da çeşitli okullarda Rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Fahrettin Çelik için İl Milli Eğitim Müdürlüğü de taziye mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada; "İlimiz Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Rehber öğretmenimiz Fahrettin Çelik vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Eğitim camiamızın başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.