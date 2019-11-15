Rekor için fotoğraf çağrısı

RECEP MEBET

Çorum, ‘1 saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekorunun ardından ağaçlandırma fotoğraflarıyla yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla düzenlediği ağaçlandırma kampanyasında, 3 bin kişiyle gerçekleştirilen 303 bin 150 adet fidan dikimiyle dünya rekorunun sahibi olan Çorum, yeni bir rekor için kolları sıvadı.

Fidan dikim kampanyası sırasında çekilen fotoğrafların dijital albümde toplanacağını belirten Çorum Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılan herkesten çektikleri fotoğrafları internet üzerinden sisteme yüklemelerini istediler.

Rekor için fotoğraf yükleme işleminin 30 Kasım 2019 tarihine kadar yapılabileceğini belirten yetkililer, detaylı bilginin https://gelecegenefesalbum.com sitesinden alınabileceğini kaydettiler.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 20:21