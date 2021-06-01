Rekor kırılan alanda inceleme

Vali Mustafa Çiftçi ve Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorum Orman İşletme Müdürlüğünde inceleme ve denetlemelerde bulundular.

Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve teknik ekibi tarafından karşılanan Vali Çiftçi ve Vali Yardımcısı Erdinç, İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp’ten kentin orman varlığı, orman işletmeciliği esasları, misyonu-vizyonu ve kentte gerçekleştirilen ağaçlandırma ve sosyal ormancılık çalışmaları üzerine brifing aldı.

Vali Çiftçi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri daha sonra 11 Kasım 2019 tarihinde Celilkırı-Akkent mevkiinde 303 bin 150 adet fidan dikilerek Guinness rekoru kırılan ağaçlandırma sahasında devam eden ot alma ve çapalama bakım çalışmalarını yerinde incelediler.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 19:40