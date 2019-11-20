Rekorda emeği geçenlere Başarı Belgesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında, Çorum’un ağaç dikme rekorunun kırılmasında emeği geçenlere başarı belgesi verdi.

Endonezya’ya ait “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekorunun kırılması için Çorum’da deneme yapılmıştı.

Yapılan ağaç dikme denemesi sonucunda Çorum’un Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında, “1 saatte en fazla fidan dikme” rekoru tescil edilmişti.

Çorum Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çorum’un Guinness Rekorlar Kitabı’na adını altın harflerle yazdırdığını açıkladı.

Endonezya’ya ait olan 1 saatte kişi sınırlaması olmaksızın en fazla fidan dikme dünya rekorunun 3 bin kişinin katılımı ve 303 bin 150 fidan dikimi ile Türkiye adına tescil ettirildiğinin belirtildiği açıklamada kırılan dünya rekorunda Çorum’un tek yürek, tek bilek olduğunu ve rekor denemesinden başarıyla çıktığı ifade edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi 11.11.2019 tarihinde tek bir alanda 303.150 adet fidan dikimi ile ilimizin adının Guinness Rekorlar Kitabına yazılmasında emeği geçenlere başarı belgeleri Vali Mustafa Çiftçi tarafından verildi.