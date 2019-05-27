Rektör Öztürk görevi devraldı

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi’nde rektörlük devir teslim töreni yapıldı. 8 yıl rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Reha Metin Alkan görevini Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, zorlu bir 8 yılın sonunda böylesi değerli bir insana bu makamı devredecek olmanın çok büyük bir heyecanını yaşadığını belirterek, “Allah bize sadece üniversiteye değil Çorum’a hizmet etmeyi nasip etti. Hocamızı da benzer şekilde çok daha güzel hizmetler yapmayı inşallah nasip edecektir. Arkadaşımız inşallah donanım olarak bilgi olarak tecrübe olarak çok muazzam bir geri dönüşe sahip.

Üniversitemize çok önemli bir katkı sağlayacağına ilimizin ileri gitmesi noktasında katkı vereceğine inancım tamdır. Gücümüz yettiği kadar görevi devralacak arkadaşlarımızın bizim yaşadığımız sorunları yaşamaması için gerçekten çok gayret ettik. Elbette iş yapılan yerde eksiklikler olur. Bazı sorunlar olur. İnşallah bundan sonra Ali Osman Hocamız çok daha iyilerini yapabilecek kabiliyette bir kardeşimiz olarak üniversitemizde başarılara imza atacaktır.

Buna kalpten inanıyorum. Ben Çorumluyum sadece rektörlük görevim sona erdi. Memleketime gelip gideceğim. Elimden geldiği kadarda yardım etmeye çalışırım. İnşallah hocamız bizim yaptıklarımızın çok çok daha iyilerini hayata geçirerek gurur kaynağı olan bir Hitit Üniversitesi olmasını sağlayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Alkan sözlerinin devamında üniversitenin 8 yıllık sürede yaşadığı değişim hakkında bilgi verdi.



REKTÖR ÖZTÜRK’TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise sözlerine rektörlük atamasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür ederek başladı.

Üniversitenin yeni nesil üniversiteler arasında farklılaştırarak bu noktaya taşıyan emeği olan herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Özellikle sayın rektörüme 8 yıl boyunca canla başla gururla ve büyük bir iştiyakla yaptığı bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde kaydetti.



‘ÖRNEK BİR ÜNİVERSİTE YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Üniversitelerde bir değişim ve dönüşüm yaşandığını kaydeden Rektör Öztürk, “Bizde bundan sonra inşallah işlerimizle, birlikte atacağımız adımlarla alacağımız mesafelerle konuşacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Taş üstüne taş koymaya Çorum’u daha güzel bir şehir ülkemiz için parlayan bir yıldız, üniversitemizi de özellikle üçüncü nesil üniversiteler içerisinde örnek bir üniversite yapmak için çalışacağız. Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de üniversitelerde değişim, dönüşüm ve devinim dönemi yaşanıyor. Bunun nedeni de artık statik bilgiden kurtulmak için bir şekilde hareketliliğin yeni yapılanmaların olmasıdır. Bizde bunun farkındayız. Kuşaklar değişiyor. Yeni kuşaklarımıza eğitim vereceğiz. Yeni kuşaklarımıza ülkemizi herşeyimizi emanet edeceğiz. Dolayısıyla yeni kuşakların kendiliğinden bunlara adapte olması yerine mazimizin Anadolu irfanımızın geleneklerimizin birikimlerimizin güzelliklerimizin kucaklayıcılığımızın içinde olduğu yeni anlayışla yeni bir çerçevede eğitim modellerimizi insanımızla üreticilerimizle saha da olanla paylaşmalıyız. Bunu yapmadıktan sonra bu bilginin hiçkimseye faydası da katkısı da yok. Bunun farkındayız. Bu dönüşümü sağlamak üzere Hitit Üniversitesi’nin gerek sanayi ile gerek Çorumlu hemşehrilerimizle yaptıkları işbirlikleri ile birbirlerine olan irtibatı ile zaten bunun gerekli altyapısının olduğunu potansiyeli olduğunu bizlere göstermektedir” ifadelerini kullandı.

‘HUZURLU OLAN YERDE BEREKET VARDIR’

Türkiye’nin 2023 hedeflerinin öneminden bahsederek sözlerine devam eden Rektör Öztürk, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“2023’ün ülkemiz adına neyi ifade ettiğini sizler beden daha iyi biliyorsunuz. 2023 Cumhuriyetimizin 100.yılı. 2023 yeniden toparlanan yeniden kendine anlam bulmaya çalışan dünyada herşeyin belki baştan sona kadar yeniden kurgulanacağı yeniden inşaa edileceği ve ümit ediyoruz ki barışın huzurun adaletin eşitliğin hakkaniyetin olacağı bir dünyaya doğru değişimin yaşandığı bir süreç. Mutlaka ve mutlaka geçmişten alacağımız güç ve alanında aranan mezunlar verebilecek şekilde yetiştireceğimiz mezunlarımız, mutlu aileleri ve mutlu bireyler üzerinden bunu sağlayacak kapasiteye de niyete de sahibiz. Her çalışma ortamının özü huzurdan geçer. Huzurlu olan yerde bereket vardır, üretim vardır, dinamizm vardır. Birinci önceliklerimden birisi üniversitemiz de varolan bu huzur ortamın daha da katlayarak sürdürmektir. Sizlerin daha verimli daha çok insanımıza şehrimize ülkemize ve dünyaya hatta bütün insanlığa katkı sunacak çalışmalarınıza yürekten destek vererek, samimiyetle katkı sunarak layık olduğu seviyeye çekmemiz adına hemde buradan mezun olacak öğrencilere ve şehrimize hizmet etmek üzere elimden gelen her türlü çalışmayı yapacağıma söz veriyorum. Sayın rektörümüze şuana kadar yaptıkları için de şükranlarımı arz ediyorum.”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e Hitit Üniversitesi rozeti takıp cüppesini giydirdi. Devir teslim töreni karşılıklı çiçek takdimi ile sona erdi.