Rektör Öztürk’ten 15’inci yıl mesajı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitenin 15’inci kuruluş yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından görüntülü olarak yayınlanan mesajında 15 yıl boyunca birikimini değerleriyle büyüten üniversitenin, geldiği nokta itibariyle birçok başarıyla imza attığını ve atmaya devam ettiğini dile getiren Rektör Öztürk, “Başarı hikayesi yazmaya devam edeceğimiz nice 15 yıllara” dedi.

1976 yılında Türk yüksek öğretiminde başlamış olduğu yürüyüşü 2006 yılında Hitit Üniversitesi adıyla artık daha bir azim ve kararlılıkla yürümeye devam eden üniversitenin 15 yaşına geldiğini kaydeden Rektör Öztürk, “15 yıl boyunca birikimini değerleriyle büyüttüğü güzel üniversitemizin geldiği nokta itibarıyla bir çok başarıya imza attı ve atmaya da devam ediyor. Başarı hikayesi yazmaya devam edeceğimiz yeni bir 15 yıllık perspektifle nice 20-25-30 yıllarımızı yani 2036’ya kadar yürüyeceğimiz bir menzilden bahsediyoruz. Makine ve imalat teknolojilerinde ki ihtisas alanımızla uluslararasılaşma bağlamında sadece uluslararası öğrenci değil akademik sirkülasyonu da sağlayacak şekilde girişimci, şehriyle ülkesiyle bölgesiyle bütünleşmiş uluslararası arena da saygın bir konuma ulaşmış bir üniversite olmak ümidi beklentisi ve planlamalarıyla çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Nice başarılı doğum günü kutlamalarına” diyerek sözlerini tamamladı.