Rektör Öztürk’ten sağlık teknolojileri istişaresi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Ziyarette Sağlık Bakanlığı ile Hitit Üniversitesi arasında sağlık teknolojileri ve tıbbi cihazlar alanlarında yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü.

Ziyaret ile ilgili değerlendirme de bulunan Rektör Öztürk, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek eğitim çalışmalarımız ile ihtisaslaşma alanımız kapsamında sağlık teknolojileri ve tıbbi cihazlar noktasında neler yapılabileceği konusunda değerli tavsiyelerini aldık. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ihtisaslaşma alanımız bağlamında yürütmeyi planladığınız çalışmalara dair öneri ve desteklerini alarak diş hastanemiz konusunda gelinen süreci kendilerine arz ettik” dedi.