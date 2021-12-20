Rektör Öztürk’ten Sivas’ta ortak proje istişaresi

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, beraberindeki bir heyetle Sivas’ta bulunan üniversiteleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde Hitit Üniversitesi’nin ihtisaslaşma alanı olan “Makine ve İmalat Teknolojileri”nde ortak hayata geçirilebilecek projeler istişare edildi.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile görüştü.

Ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan Rektör Öztürk, “İhtisaslaşma alanımız kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere Sivas’taydık. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Yıldız’ı ziyaret ederek başta ihtisaslaşma alanımızda olmak üzere ortak hayata geçirilebilecek projelere dair fikir alışverişinde bulunduk. Sivas programımızın devamında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’u ziyaret ettik. Yaptığımız toplantıda ihtisaslaşma alanımız ile Teknoloji Transfer Ofislerinin tecrübelerini ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021, 17:39