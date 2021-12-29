Rektör Öztürk’ten Ülkü Ocakları’na ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimlerini başarı ile tamamlayan Ülkü Ocakları teşkilatını tebrik eden Rektör Öztürk, Öğrenci Konseyi, öğrenci kulüplerinin işlevi ve çalışma alanları üzerine Ocak Başkanı Orhan Tosik ve Ülkücü gençlerle istişare yaptı.

Hitit Üniversitesi'nin, üniversite öğrencilerine sağladığı imkânlara ve bu imkânlar dairesinde öğrenci kulüplerinin etkin kullanımı konularına değinen Rektör Öztürk, ayrıca milli ve manevi değerlere ve bu değerlerin korunmasına özen gösteren Ülkücü gençliğe duyduğu güveni dile getirdi.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, ziyareti için Rektör Öztürk’e teşek etti. (Haber Merkezi)