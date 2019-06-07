Rektör Öztürk’ün ilk ziyareti HÜBTUAM’a

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kuzey Kampüsünde yer alan birimleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde Genel Sekreter Erdal Kanık, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı Hasan Baylavlı ile Üniversite teknik heyeti de hazır bulundu.



İLK ZİYARET HÜBTUAM’A

Rektör Prof. Dr. Öztürk, Kuzey Kampüsünde ilk olarak Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında HÜBTUAM bünyesinde bulunan laboratuvarları gezerek bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde sahip oldukları teknoloji, ürettikleri bilim ve yaptıkları araştırma-geliştirme çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirterek kalkınmada önemli bir rol oynayan nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Öztürk, konuşmasının devamında, “Hitit Üniversitesi olarak omuz omuza vererek, taş üstüne taş koyarak güçlü Türkiye’miz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 2023 vizyonu doğrultusunda olmak üzere ülkemizin daha da gelişmesi ve büyümesi adına tüm altyapımız ve imkanlarımızla tüm gayretimizle çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, HÜBTUAM ziyareti sonrasında Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezine kısa ziyaretler gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)