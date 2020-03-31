Rektör’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

M.BURAK YALÇIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bir maaşıyla destek verdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Sarac’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşıyla destek verdiğini destekleyerek, başta üniversitenin akademisyenleri olmak üzere tüm mensuplarını kampanyaya davet etti.