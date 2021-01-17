Remzi Laçin vefat etti

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Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. eski Genel Müdürü Remzi Laçin (76) vefat etti.

Kırkdilim Köyü’nden Hacı Şakir Laçin’in oğlu, Nail, Cemil ve Fevzi Laçin ile Gülşen Oflaz’ın kardeşi, Günnur Laçin’in eşi, Erdinç ve Ender Laçin’in babası Remzi Laçin geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara’da yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi yarın (Pazartesi) saat 11.30’da Çorum Özel Hastanesi morgundan alınarak Ulu Mezarlık’a getirilecek.

Saat 12.00’de kılınacak cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

HAKİMİYET, Remzi Laçin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 19:41